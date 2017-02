Après la volonté de laver plus blanc que blanc, la foire aux fausses bonnes idées

Bien qu'ils s'en défendent, les hommes politiques aiment le buzz et ont le sens de la fable. Ça tombe bien. Une de celles qui a fondé la doctrine libérale a été écrite au XVIIIe siècle par un Anglais, Bernard Mandeville, et met en scène une ruche bourdonnante, pleine d'abeilles égoïstes et cyniques, mais qui, pourtant, fonctionne harmonieusement. Que les abeilles et les bourdons se préoccupent d'agir honnêtement, et c'est toute la communauté qui s'effondre. " Vices privés, bienfaits publics ", c'est le sous-titre de la fable de Mandeville, s'appliquait à l'Angleterre d'alors, nation prospère aux habitants corrompus. Se comporter de manière désintéressée n'est pas seulement inutile, dit le philosophe : c'est contre-productif, car la recherche de son intérêt personnel est la condition de la prospérité collective. Réclamer des individus qu'ils se comportent noblement mène la société à sa perte.

...