Après avoir dénoncé la "mafia", François Gemenne soutient Benoît Hamon

François Gemenne n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer les pratiques politiques liégeoises révélées par l'affaire Publifin. Un "système mafieux", selon ses propres termes. Un engagement fort et "citoyen" pour cet universitaire qui sortait, là, de son champ premier de compétences : politologue, il est davantage réputé pour son expertise en matière de migrations, notamment. D'aucuns lui avaient reproché un agenda politique, en lui reprochant notamment d'avoir été secrétaire de la régionale liégeoise d'Ecolo entre 2002 et 2004, ainsi qu'actif au sein du cabinet de l'ancien ministre écologiste wallon José Daras.

Voilà désormais ce "chevalier blanc" de l'affaire Publifin engagé politique, mais en France, cette fois. Il fait en effet partie de l'équipe de campagne du candidat socialiste Benoît Hamon, dont la ligne est fort marquée à gauche et mâtinée d'écologie. François Gemenne fait partie des sept conseillers issu de la société civile et non encartés PS qui entourent le vainqueur de la primaire socialiste, soucieux de s'ouvrir par-delà les frontières de son parti. Le chercheur liégeois sera plus particulièrement en charge des thématiques liées à l'écologie et aux migrations. Il côtoie notamment le célèbre économiste français Thomas Piketty, auteur du "Capital au XXIe siècle", en charge du traité budgétaire européen.