Appel à la grève pour les pilotes de Brussels Airlines lundi

Les syndicats de la compagnie aérienne Brussels Airlines appellent les pilotes à faire grève lundi et mercredi. Une réunion avec la direction, organisée mercredi, n'a pas permis d'avancer dans le conflit qui oppose direction et syndicats sur les salaires, les pensions et l'équilibre travail-vie privée, a-t-on appris de sources syndicales.