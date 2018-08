Annie Cordy, la vraie reine de Laeken

Episode 1 OÙ L'ON APPREND QUE L'ON PEUT NAÎTRE AVEC LE VOILE DE LA CHANCE.

" Articles en bois pour artistes peintres. " La maison du 176 de la rue de Molenbeek, à Laeken, n'a jamais fait dans l'ostentatoire. En 1928, ce quartier coincé entre le canal et ce que les anciens appellent encore la place communale de Laeken (place Bockstael puisque Laeken a été annexé en 1921 par Bruxelles-Ville) était un faubourg populeux habité par des ouvriers et des petits commerçants passant du patois flamand au français approximatif comme on le faisait alors dans tous les coins de Bruxelles. Ce quartier de Laeken resterait toujours populaire mais selon une évolution sociodémographique inhérente aux grandes villes. Depuis un demi-siècle, il s'est complètement métissé sous l'effet des vagues d'immigration - avant, probablement, de céder à la boboïsation galopante de la zone du canal.

...