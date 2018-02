André Flahaut, une certaine idée du flair

Ce monsieur qui a rang de ministre depuis vingt ans, et qui, comme des Paul Hymans, des Pierre Harmel ou des Emile Vandervelde, a pu peser sur une marche du monde qu'il a contemplé de fort haut, et de fort près. Ce monsieur qui a la vision si perçante avait dirigé avant cette vingtaine d'années de ministère l'institut Emile Vandervelde, comme René Evalenko, ou Philippe Moureaux, ou même Anne Poutrain, des très grosses têtes et des politiques fort futés. Avant ça et sans doute pour le mériter, il avait étudié les sciences politiques à l'ULB, comme beaucoup de gens à l'intelligence très épatante, Paul Magnette, Jean-Michel Javaux ou Denis ...