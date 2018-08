Amende salée pour les "chipeurs de moules et coquillages" à Ostende

Il n'est pas rare à Ostende de voir les promeneurs cueillir ci et là des moules et des coquillages accrochés aux brise-lames et aux pontons, écrivait lundi le journal flamand De Standaard. Les autorités de la station côtière seront désormais plus vigilantes face à cette pratique pourtant interdite. Les amendes peuvent d'ailleurs être salées: jusqu'à 250 euros.