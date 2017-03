Améliorer sa connectivité mobile, le principal défi numérique pour la Belgique

L'indice DESI est un indice composite permettant de mesurer les progrès accomplis par les 28 Etats membres de l'UE à l'aide de cinq composantes: la connectivité, le capital humain, l'utilisation d'internet, l'intégration des technologies numériques et les services publics numériques. La podium du classement 2017 est entièrement scandinave. Le Danemark occupe la première marche devant la Finlande et la Suède. Suivent ensuite les Pays-Bas et le Luxembourg. La Belgique obtient de bons résultats en matière de connectivité fixe.

Le haut débit rapide est disponible presque partout et 81% des abonnements concernent des connexions d'au moins 30 Mbps. Cependant, l'adoption du haut débit mobile est encore lente, souligne la Commission. Selon les chiffres de l'exécutif européen, 84% des Belges utilisent Internet et 61% ont au moins des compétences numériques élémentaires. L'an dernier, les Belges ont été plus nombreux à utiliser Internet pour s'informer, écouter de la musique, regarder des films et des émissions de télévision ou encore fréquenter les réseaux sociaux.

Le DESI révèle par ailleurs que les entreprises belges utilisent les technologies numériques pour améliorer leur productivité et leurs ventes et, globalement, s'en sortent bien en matière d'intégration de ces technologies. Par contre, c'est dans le domaine des services publics numériques que la Belgique obtient les moins bons résultats. Elle figure pour ce dernier critère au 13e rang européen.