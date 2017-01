"Alors que notre société n'a jamais offert autant d'opportunités, nous ne tentons pas de les saisir"

Le bourgmestre de Louvain, le sp.a Louis Tobback (sp.a), a tenu un discours visant résolument à contrer le pessimisme de la société actuelle, vendredi soir durant la réception de Nouvel An locale. Il a appuyé son propos de références à Thomas More et à son ouvrage Utopia, imprimé pour la première fois en 1516 dans sa ville.