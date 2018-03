Aller faire le plein de diesel chez les voisins, la tendance de l'année chez les Belges

Les Belges se rendent à nouveau de plus en plus souvent de l'autre côté de la frontière pour faire le plein de diesel, dit mardi Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants. Le diesel belge est nettement plus cher qu'en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Luxembourg.