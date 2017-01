Alerte jaune à la Côte où rafales de vent et marées hautes sont attendues

Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 8 beaufort en pleine mer et des marées hautes sont attendues ces deux prochaines nuits au littoral. La Côte ainsi que les communes de Flandre orientale et d'Anvers ont été classées en état d'alerte jaune par l'Institut royal météorologique, qui indique que la combinaison de vents et de marées peut entraîner des niveaux d'eau très élevés.