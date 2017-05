Alcool: 20 millions d'euros éludés en 2016

En 2016, 19,5 millions d'euros de droits d'accises sur l'alcool et les spiritueux ont été éludés en Belgique, soit près de 40% de plus qu'en 2015, selon des chiffres de l'Administration générale des douanes et accises du SPF Finances rapportés lundi par Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.