Alain Destexhe envisage de créer une liste libérale dissidente à Ixelles

Dans cette commune centrale de la capitale, la section MR a décidé que M. Destexhe ne pourrait se présenter sous cette étiquette en vue de la prochaine échéance électorale locale.

Faisant référence à un précédent, lorsque le député Olivier de Clippele (MR) s'est présenté en 2012, sur une liste distincte, sans avoir été exclu du MR, M. Destexhe a précisé qu'il envisageait de "rassembler un certain nombre d'Ixellois, et de leur proposer une autre façon de gérer la commune d'Ixelles" via une "liste libérale".

"Mme Dufourny a décidé seule. Elle gère la commune avec les socialistes. Je me demande parfois si c'est Mme Dufourny qui dirige la commune ou si elle poursuit la politique des prédécesseurs socialistes... Elle m'a complètement écarté ces derniers temps. J'ai fait le troisième score aux dernières communales", a commenté M. Destexhe.