Aide à la jeunesse : le "pôle" catholique absorbe 80% des subsides publics

C'est un héritage de l'histoire. En Belgique, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a pas réellement de cadre législatif organisant la protection de l'enfance. Les pupilles trouvent refuge dans des orphelinats. Il s'agit d'hospices civils, surtout situés dans les grandes villes, mais la plupart de ces établissements sont créés par des religieux, qui se vouent principalement à l'action charitable et à l'enseignement et en font une véritable " profession ". A l'époque, les initiatives privées d'inspiration chrétienne sont déjà en première ligne et un partenaire privilégié de l'Etat.

...