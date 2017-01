Affaire Publifin : Démission de Didier Hamers, administrateur et vice-président cdH

Il occupait les mandat d'administrateur et de vice-président de Publifin depuis 2013. L'intéressé justifie sa décision par les récentes révélations sur le fonctionnement de l'intercommunale. Et notamment le fait que des administrateurs publics exerçant la tutelle sur Publifin exercent également, à titre privé, un mandat d'administrateur dans une filiale de l'intercommunale. Estimant ne plus disposer des informations et de la confiance nécessaires à l'exercice de ses mandats, M. Hamers a décidé de faire un pas de côté, en concertation avec le bureau d'arrondissement de son parti.