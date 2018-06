Affaire Intradel: le poker menteur d'Alain Mathot

Elle était là, discrète, dans le fond de la salle. A chaque audience du procès. Fidèle comme une religieuse à la messe. L'oreille alerte, à l'instar d'une mante à l'affût de déclarations susceptibles de disculper celui qu'elle a épousé à Las Vegas en 2012. Appliquée, Laurence a retranscrit tous les débats dans ses grands cahiers. Pas pour Belga ni pour les quotidiens francophones belges auxquels elle collabore, comme chroniqueuse judiciaire. Non, c'est pour lui. Ces six derniers mois, elle a été les yeux et les oreilles d'Alain Mathot durant le procès d'Alain Mathot sans Alain Mathot. Ce fameux procès Intradel-Uvelia auquel le député-bourgmestre de Seraing a miraculeusement échappé grâce au soutien inattendu de la N-VA et de l'Open VLD qui, au printemps 2016, ont voté aux côtés du PS et du SP.A contre la levée de son immunité parlementaire.

