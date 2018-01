Actiris retire une offre d'emploi Deliveroo

Actiris met à disposition des employeurs une plate-forme leur permettant de diffuser gratuitement des offres d'emploi.

"L'offre de Deliveroo, publiée dans la catégorie 'salariés', laisse à penser que les postes proposés ne correspondent pas au statut de salarié mais plutôt à un statut d'indépendant. En tant que service public d'emploi, Actiris est financé exclusivement par de l'argent public. Il vise dès lors à garantir un accompagnement de qualité aux chercheurs/euses d'emploi dans leur transition vers un emploi durable et de qualité, et fournir aux employeurs en recherche de collaborateurs/trices des solutions et outils efficaces et gratuits", rappelle Actiris, citant un extrait de son contrat de gestion.

La FGTB a salué la décision prise par l'office de l'emploi. "L'offre d'emploi de Deliveroo avait pour objectif essentiel non pas de 'recruter des livreurs' mais d'opérer un véritable chantage à l'emploi vis-à-vis de travailleurs en lutte. Il est sain que le Service public de l'emploi bruxellois en ait tiré les conséquences et qu'il ait ainsi pris sa part dans la défense et la promotion de la qualité de l'emploi sur le territoire régional", a commenté Philippe Van Muylder, secrétaire général, FGTB Bruxelles.