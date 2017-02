Accident de train: une voie supplémentaire libérée

A lire aussi: Un train déraille près de Louvain: "La victime décédée était dans le train"

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de l'accident qui a fait un mort et 27 blessés. Infrabel a également entamé des travaux de préparation pour évacuer les trois voitures qui ont déraillé. "Nous installons une route temporaire en bordure des voies", indique Frédéric Petit d'Infrabel. "Nous stabilisons le sol et nous installerons des plaques de métal."

Infrabel sera probablement en mesure d'évacuer le train la nuit prochaine et lundi, après autorisation du parquet. "Nous évacuerons la première voiture via un transport de nuit spécial", explique Frédéric Petit. Les deux autres voitures seront ensuite soulevées et remorquées à l'aide d'un train de relevage. "Nous devons relever d'énormes défis", ajoute le porte-parole d'Infrabel.

Trafic ferroviaire perturbé

Le trafic ferroviaire restera perturbé encore un moment autour de Louvain. Aucun train ne circulait par exemple entre Louvain et Malines ou Aarschot.