Abus sexuels: "Accordez-vous plus de foi à une femme allochtone qu'à un médecin ?"

Ces dernières décennies, Guy Peeters s'est fait connaître comme président de la VRT, mais il a été également secrétaire-général de l'Union Nationale des Mutualités socialistes. Aujourd'hui, il exerce toujours un certain nombre de fonctions en soins de santé. Durant sa carrière, il a connu des déceptions, et essuyé des défaites. Il y a une défaite qu'il a toujours du mal à digérer : la tentative échouée, avec sa mutuelle, de licencier un médecin qui s'était rendu coupable d'abus sexuels sur des patientes. Nous appelons le médecin en question "le docteur X", car pour tous les organes de disciplines et tribunaux il l'a brillamment emporté. Et pourtant.

