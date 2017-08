Abdeslam et Ayari renvoyés en correctionnelle pour la fusillade de Forest

Tous deux devront répondre de détention illégale d'armes et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris en novembre 2015, n'était pas présent, ni représenté par un avocat.

Soufien Ayari, également connu sous les noms d'Amine Choukri et de Monir Ahmed Alaaj, avait été contrôlé le 3 octobre 2015 en compagnie de Salah Abdeslam à Ulm, en Allemagne. Ses empreintes, relevées à cette occasion, ont ensuite été découvertes dans la maison utilisée par la cellule terroriste à Auvelais, en région namuroise. Un faux passeport syrien au nom de Monir Ahmed Alaaj et une fausse carte d'identité belge au nom d'Amine Choukri ont été retrouvés le 15 mars dernier dans l'appartement perquisitionné de la rue du Dries, à Forest. Ces deux identités seraient fausses. Les empreintes du suspect interpellé le 18 mars 2016 à Molenbeek, ne seraient répertoriées dans aucune banque de données au monde. Les enquêteurs ignorent donc qui il est réellement et son rôle exact dans les attentats de Paris. Soufien Ayari a été intercepté lors d'une opération de police menée rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean le même jour et à la même adresse que Salah Abdeslam. Il a été inculpé le 19 mars 2016 de participation à des assassinats terroristes et aux activités d'un groupe terroriste.