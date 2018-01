À travers une forêt de portraits anonymes, Oliviero Toscani célèbre notre diversité

" Je découvre l'exposition. Superbe ! Ma troppo rigoureuse et agencée trop parfaitement à mon goût. Il faut tout désaxer. On va bouger les photos ! " Quand, la veille de l'ouverture, Oliviero Toscani lance ce cri du coeur, le staff d'organisation a sérieusement blêmi. Avant de se résoudre à laisser le photo maestro déstructurer lui-même l'alignement parfaitement symétrique des imposants portraits recto verso de Razza Umana au centre de La Cité Miroir de Liège. L'expo de 700 visages d'anonymes, dont 500 Liégeois, est conçue et voulue comme une ode à la diversité de l'humanité. En contrepoint à l'uniformité formatée de bien des esprits contemporains sur la question de " l'autre " et en particulier des migrants. Rien d'étonnant donc à l'élan du lion milanais de 75 ans à vouloir casser l'uniformité de sa forêt de visages sur fond blanc qui attend les visiteurs " les yeux dans les yeux ". Le projet " engagé " et au long cours fait rugir de plaisir Oliviero Toscani, en marge de son passé-présent toujours associé à la marque Benetton.

