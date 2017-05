À quoi ressemblera Charleroi en 2030 ?

En 2030, lorsqu'on arrive à Charleroi par le ring, on découvre une skyline résolument métropolitaine dessinée par une série de nouveaux bâtiments : les six tours du Left Side Business Park, les deux River Towers d'un investisseur privé, les constructions du 5e élément de La Sambrienne à la porte d'entrée majeure de la ville, le nouveau siège d'Igretec... Des projets verticaux et multifonctionnels qui s'intègrent dans la trame urbaine existante.

