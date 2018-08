À quoi ressemblaient les affiches lors des élections communales d'avant 1914 ?

Elle a été la reine des campagnes électorales belges. Tellement féroce et piquante hier, si cajoleuse et fade aujourd'hui. Fidèle à l'humeur de chaque scrutin communal. En prélude aux élections communales et provinciales du 14 octobre 2018, Le Vif/L'Express ressort colle et pinceau. Première période : qu'y avait-il à l'affiche, un jour de scrutin avant 1914 ?