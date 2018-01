À quel point le CD&V est-il encore crédible?

De quelles réalisations le CD&V est-il fier aujourd'hui ? De la réduction des charges pour la construction. Et d'une adaptation de la période d'essai. Heureusement que le vice-premier ministre CD&V Kris Peeters nous les a rappelées, car elles sont éclipsées par les accomplissements du MR, de l'Open VLD et de la N-VA : le tax shift et la baisse de l'impôt sur les sociétés. Le manque de réalisations du CD&V n'en est que plus douloureux : la solution pour les épargnants Arco, par exemple, promise depuis 2014. Ou la taxe sur les comptes-titres que le parti a exigée en échange de l'impôt sur les sociétés.

...