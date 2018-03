A Linkebeek, un échevin MR payé au noir

A Linkebeek, entre 2012 et 2014, Paul Sedyn, un échevin libéral non nommé, a été payé par ses collègues sans être déclaré. Il est ensuite devenu l'attaché parlementaire de Damien Thiéry, député fédéral MR et bourgmestre jamais reconnu de la commune à facilités. Sauf qu'il ne travaillait pas pour la Chambre, mais toujours comme échevin. Du travail au noir au détournement d'argent public...