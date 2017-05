À Charleroi, moins de voitures, plus de vélos

Avec 200 000 habitants, deux périphériques autoroutiers, 8 millions de passagers annuels qui traversent sa gare et presque autant pour son aéroport, Charleroi est une ville où la mobilité est un enjeu majeur. Un premier plan de mobilité lancé en 2003 a permis la mise en oeuvre et l'optimisation du métro puis, en 2015, la Ville s'est dotée d'un plan plus large dont les réalisations s'étendront sur les années à venir. " Une fois les travaux du métro terminés, on s'est rendu compte qu'il fallait une vision plus globale, donc nous avons actualisé et décliné le plan de mobilité afin qu'il inclue davantage de modes de déplacement ", explique-t-on au service mobilité.

