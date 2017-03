A Charleroi, le rénovation urbaine du centre-ville attise enfin l'intérêt des investisseurs

Déserté, le centre-ville a subi la destruction des espaces urbains, sacrifiés à la voiture, et la déqualification de son patrimoine bâti, livré à la spéculation immobilière. Aujourd'hui, le centre névralgique du Pays noir semble se réveiller d'un long sommeil. Charleroi mise sur un retour à la ville et prend action en ce sens. Elle est en plein chantier, et ce depuis quelques années déjà. Sous l'impulsion des autorités publiques, une stratégie de rénovation urbaine et de redéploiement économique à long terme a été entreprise, déclinée en trois axes.

...