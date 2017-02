6 février 1968 : quand Verroken fit tomber Vanden Boeynants sur Louvain

L'affaire de Louvain, c'est un dossier pourri. Depuis toujours, malgré qu'elle soit située en territoire flamand, c'est en français que l'université fonctionne. Logique : le français est la langue des élites. Et l'université, le lieu où on les forme. Mais depuis la fin de la Première Guerre mondiale, renforcé dans les tranchées, le Mouvement flamand réclame du changement. Ce qui, très vite, provoque des tensions. En 1924, un étudiant wallon tire sur un camarade flamand. La raison ? La participation du jeune homme à un c...