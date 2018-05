4 mai 1919 : le roi Albert Ier s'inquiète du Traité de Versailles

Le 4 août 1914, la Belgique est envahie par les Allemands. Sa neutralité, pratiquement garantie depuis ses origines, se trouve violée. Aux yeux du monde, la Belgique devient une victime. Certes, on s'extasie devant le courage de sa résistance et l'héroïsme de son roi. Il n'empêche, des relations internationales, la poor little Belgium est moins considérée comme un vrai sujet que comme un simple objet.

