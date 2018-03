Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express Opinion

35 ans du Vif/L'Express, 35 ans d'impact sur la société belge

Le 22 mars, Ebdo s'est arrêté. Le premier numéro du magazine datait du 12 janvier dernier. L'hebdomadaire français se voulait "à contre-courant de la fatalité et du déclin de la presse", format papier, indépendant, sans publicité, "généraliste et accessible au plus grand nombre". Un peu plus de deux mois d'existence et déjà financièrement cuit.