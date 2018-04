25.000 scouts rassemblés à Louvain-la-Neuve

Baladins, Louveteaux, éclaireurs et pionniers, encadrés par 5.000 animateurs, participeront à différentes activités et jeux tout au long de la journée avant de découvrir les nouveaux logos de leur branche. Le roi Philippe visitera l'événement vers midi et participera à deux activités. En fin d'après-midi, des spectacles rassembleront l'ensemble des participants.

Les rassemblements de cette ampleur sont organisés tous les cinq ou six ans, mais la participation à cette édition de Be Scout constitue un record. Parmi les objectifs de la manifestation figurent le rappel des valeurs du scoutisme, et la prise de conscience par les participants à un mouvement d'ampleur qui vise à construire un monde meilleur, par des personnes actives. Dans les rues de Louvain-la-Neuve ce samedi, les Baladins (6-8 ans) s'amusent sur le thème du cirque tandis que les Louveteaux (8-12 ans) participent à des animations sur le thème du Livre de la Jungle, avec notamment des défis à relever, avant un grand conseil commun.

Les Éclaireurs (12-16 ans) ont logé sous tente dans la nuit de vendredi à samedi et doivent rejoindre Louvain-la-Neuve au cours d'un grand jeu d'orientation. Quant aux Pionniers, ils doivent relever des défis dans le Bois des Rêves pour obtenir un code à insérer dans l'application mobile de l'événement, afin de découvrir petit à petit leur nouveau logo. A 13h15, quelque 2.000 Pionniers se retrouveront tous pour participer à une gigantesque partie de Pi Hero, une variante du jeu Guitar Hero. Lors de spectacles de la fin d'après-midi, Théophile Renier, vainqueur de The Voice 2017 et animateur scout, interprétera la chanson de l'événement, qu'il a écrite pour raconter les moments uniques que le scoutisme permet de vivre. (INT, GEN, COR 935, NLE, fr)