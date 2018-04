24 visages, pour rendre justice à la résistance belge (En images)

On estime qu'à l'été 1944, la résistance belge rassemblait entre 100 000 et 150 000 hommes et femmes. Mais, pour différentes raisons, expliquées dans notre dossier "Pourquoi le résistant belge est le grand oublié de notre histoire", la Belgique ne les a guère érigés en héros. Au contraire de la France, par exemple. Ainsi, le Liégeois Arthur Haulot, prisonnier politique et disparu en 2005, a été souvent seul à offrir un visage à la lutte clandestine. Voici donc 24 autres visages d'hommes et de femmes, Belges, qui ont résisté, dans tous les sens du terme, durant la Deuxième Guerre mondiale.