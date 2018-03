22 mars - Une stèle commémorative a été inaugurée au Memorial Garden à Zaventem

Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la stèle commémorative. Une minute de silence a ensuite été respectée. Un policier et un militaire ont lu les noms des victimes de l'attaque à l'aéroport, inscrits sur la plaque.

Le fondateur de l'association de victimes V-Europe Philippe Vansteenkiste a par la suite pris la parole : "Sans rien d'écrit, il n'y avait pas de mémorial. Un mémorial sans mémoire était un non sens pour moi. C'est pour cela que nous avons demandé à y faire mettre une stèle. Elle indique qu'il s'agit d'un lieu honorant la mémoire de victimes du terrorisme et on y a fait inscrire leurs noms". Le nom de l'arrêt bus à proximité a également été changé avec la société De Lijn. Il a été rebaptisé "Memorial Garden".

En fin d'événement, des victimes ont lu des messages de leur composition et une personne a chanté "Walk again" avec un accompagnement audio au piano, une chanson composée spécifiquement pour les victimes.