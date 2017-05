21 mai 1995 : Le FN, nouvelle star wallonne

En dix ans, le FN est définitivement parvenu à se faire un nom en Belgique. C'est en mai 1985 que Daniel Féret crée le Front national. Ce médecin bruxellois n'est pas novice en politique. En 1974, il s'est présenté aux élections législatives sur les listes du parti libéral. Par la suite, il s'est rapproché de l'un ou l'autre mouvement plus radical. A défaut de trouver ce qu'il cherche, il finit par créer son propre parti. Pour cela, il ne manque pas de s'inspirer d'une formation qui cartonne à l'étranger. Un an plus tôt, en 1984, un certain " Fron...