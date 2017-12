La politique francophone n'est plus un long fleuve tranquille. Les Régions wallonne et bruxelloise, longtemps chasses gardées du PS, ont vécu une année de bouleversements brutaux, marquée par les " affaires " et le rejet des socialistes dans l'opposition à Namur. Les sondages annoncent tous un grand chamboulement lors des prochaines élections, communales en 2018, puis législatives et régionales en 2019. C'est le reflet d'un climat de colère. Le rejet de la politique politicienne en devient la lame de fond. Les initiatives portant le label citoyen se multiplient. Et dans les états-majors de plusieurs partis francophones, la tension est à son comble.

...