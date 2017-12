2017, une année en or pour le sport belge

Un grand cru sportif, parsemé d'exploits de nos athlètes dans de nombreuses disciplines. Même si les promesses ne se sont pas toujours concrétisées en titres. C'est dire qu'il reste de la marge pour une cuvée 2018 plus spectaculaire encore. Tout a commence par un feu d'artifice, en début d'année. Auréolés de leurs titres respectifs de champion olympique et de champion de Belgique en 2016, Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert enflamment le printemps des classiques cyclistes : à eux deux, ils remportent le circuit Het Nieuwsblad, l...