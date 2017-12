2017, une année de prise de bec entre les syndicats et les gouvernements

L'année avait bien commencé avec la conclusion d'un accord interprofessionnel, le premier depuis neuf ans : une augmentation des salaires, sur deux ans, de 1,1 %, hors indexation et augmentations barémiques... Depuis, ce ne sont pas tant employeurs et syndicats qui s'étripent que syndicats et gouvernements.