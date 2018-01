2017, cinquième année la plus chaude en Belgique depuis 1833

Alors qu'au niveau planétaire, 2017 se classera probablement dans le top trois des années les plus chaudes depuis 1860, l'année écoulée se classe en Belgique en cinquième position, ex-aequo avec 1989 et 2015, parmi les années les plus chaudes depuis 1833, indique l'IRM dans son bilan climatologique de 2017.