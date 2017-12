2017, année faste en révélations sur les tueurs du Brabant

Plus de trente ans de cavale. De quoi désespérer de pouvoir mettre des visages et des noms sur une équipée sauvage qui fit 28 morts et sema la terreur dans des supermarchés entre 1982 et 1985. On croyait l'enquête en panne d'éléments qui puissent relancer l'une ou l'autre piste. Elle aura été servie en 2017, année faste en révélations. La plus décoiffante d'entre elles inaugure la série, à l'automne : le tristement célèbre " géant " de la bande des tueurs du Brabant est pa...