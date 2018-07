1976, l'été de tous les records (images d'archives)

Une vague de chaleur et une importante sécheresse touchent l'Europe depuis plusieurs semaines. Ces conditions climatiques sont exceptionnelles : nous nous trouvons, en effet, dans la deuxième période météo la plus sèche jamais enregistrée. Seul l'été 1976 a été plus sec et plus chaud. Retour en images sur cet été qui a marqué plusieurs générations.