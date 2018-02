17 personnes en correctionnelle pour le blocage de la E40 lors d'une grève en 2015

Le 19 octobre 2015, lors d'une journée de grève, 300 manifestants avaient bloqué le viaduc de Cheratte sur l'autoroute E40. Ce mouvement avait eu des répercussions importantes puisque des dégradations avaient été commises au viaduc tandis que des chirurgiens avaient été bloqués dans les embouteillages, entraînant la mort de deux personnes.

En tout, 19 personnes avaient été inculpées pour des faits d'entrave méchante à la circulation ainsi que pour avoir causé un incendie volontaire et avoir commis des dégradations à l'autoroute qui était en travaux à l'époque des faits. Parmi elles se trouvaient 18 représentants de la FGTB, des dirigeants (dont Thierry Bodson et Jean-François Ramquet), des syndicalistes, des militants et des ouvriers ainsi qu'une personne non-affiliée.

Le parquet avait sollicité le non-lieu pour les faits relatifs à l'incendie et aux dégradations. Il avait par contre réclamé le renvoi des inculpés pour les faits d'entrave méchante à la circulation. Ces faits étaient contestés par les syndicalistes qui précisaient que le blocage avait été perpétré par des gens que la FGTB ne connaissait pas.

La chambre du conseil a déclaré le non-lieu pour deux des inculpés. Elle a par contre ordonné le renvoi de 17 autres inculpés, dont les 16 affiliés de la FGTB défendus par Me Xavier Mercier. L'avocat a déjà indiqué qu'il forme appel de cette décision pour les affiliés de la FGTB.