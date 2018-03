15 mars 1982 : comment Albert Frère s'empara du Groupe Bruxelles Lambert

Le baron Léon Lambert a un problème. Au début des années 1970, ce génial homme d'affaires a été l'artisan de l'union entre le groupe de Launoit et la Compagnie Lambert. Depuis, il se trouve à la tête du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), un holding puissant qui détient plus de 200 participations dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance et la sidérurgie.