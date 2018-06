125 anciens employés des Pages d'Or attaquent leurs ex-dirigeants en justice

Deux ans après la faillite de Truvo, éditeur des Pages d'Or, 125 anciens employés ont décidé de poursuivre leurs ex-dirigeants en justice. Ils leur reprochent d'avoir menti sur la situation financière de l'entreprise et d'avoir simulé une faillite dans le but de permettre au repreneur de ne pas avoir à payer les préavis du personnel non repris.