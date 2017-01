11 janvier 1993 : quand le roi Baudouin convoqua le président flamand

Ce matin, Luc Van den Brande s'est exprimé dans La Libre Belgique. Une interview choc, reprise en première page du quotidien. Le président de l'exécutif flamand déclare que la dernière réforme de l'Etat n'est qu'une étape. Affirme que les Régions devraient détenir davantage de compétences, notamment dans le domaine des soins de santé et du chômage. Soutient que la Flandre sera autonome d'ici 2002. Et que l'échelon fédéral ne jouera plus bientôt qu'un rôle d'intermédiaire entre les Régions et l'Europe. Ce " credo confédéral " provoque une onde de choc dans le pays. Il est commenté par tous les médias, salué ...