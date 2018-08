1.187 étudiants non-résidents tirés au sort pour accéder à une formation (para)médicale

La Fédération Wallonie-Bruxelles a procédé lundi au tirage au sort des étudiants non-résidents qui pourront s'inscrire cette année dans l'une des six filières de formation (para)médicales organisées dans les universités et Hautes écoles de Bruxelles et de Wallonie.