Volkswagen au Salon de l'Auto: "Nous avons répondu un maximum aux besoins du client"

"Dans le vrai sens du terme, un véhicule utilitaire est au fond un objet d'usage courant, comme l'est un ordinateur portable pour un journaliste ou une casserole pour un cuisinier. Le VW Crafter est utilisé par les groupes professionnels les plus divers aux besoins et aux attentes très spécifiques. Je donne un exemple : un plombier a besoin d'un intérieur différent qu'un cavalier qui voyage avec ses chevaux."

Trois fois trois

Jean-Marc Ponteville : "Avant le développement du Crafter, nos ingénieurs et designers ont interrogé des centaines de clients et de représentants des groupes cibles les plus divers et dressé un aperçu de leurs besoins. Ensuite, nous avons étudié comment répondre un maximum à ces besoins. Le résultat, c'est un concept de base disponible en trois largeurs et trois hauteurs différentes, mais aussi équipé de trois systèmes de propulsion, allant de la traction avant à la propulsion arrière en passant par le 4x4. Cela nous permet de livrer un véhicule utilitaire adapté au client individuel. Pour répondre aux souhaits très spécifiques, nous partons d'un châssis-cabine et nous réalisons le montage - en cas de nécessité - en collaboration avec l'aide de spécialistes de l'extérieur. Dans cette branche, l'adage "le client est roi" est plus que jamais d'actualité!"

Pour ce projet, Volkswagen ne travaille plus avec Mercedes?

Jean-Marc Ponteville : "La décision de continuer seuls a été prise par la direction VW en Allemagne. Je ne suis pas au courant du comment et du pourquoi. Le fait est que le développement a lieu en régie propre et que le nouveau Crafter est construit en Pologne."