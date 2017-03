Voici la voiture européenne de l'année

La 3008, 4x4 urbain du constructeur français Peugeot, s'est vu décerner lundi le titre de voiture européenne de l'année, à la veille de l'ouverture à la presse de la 87e édition du salon de l'automobile de Genève. Il s'agit d'une autre bonne nouvelle pour PSA, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën et DS.

Le groupe français a annoncé plus tôt dans la journée être parvenu à un accord avec l'américain General Motors (GM) pour mettre la main sur sa filiale européenne en difficulté Opel/Vauxhall, une acquisition grâce à laquelle PSA entend se transformer en "champion européen". La 3008 succède d'ailleurs à l'Astra d'Opel, qui avait remporté en 2016 ce prix, l'un des plus prestigieux de l'industrie automobile européenne.

Elle devient le premier SUV à recevoir cette distinction, signe de l'évolution des goûts. Les 4x4 urbains et autres crossovers représentent désormais près de 30% du marché européen. "Avant tout, nous sommes fiers. C'est vraiment un moment formidable pour nous. J'ai l'habitude de dire que chez Peugeot, nous sommes passés de l'enfer au paradis", a affirmé le directeur général de la marque, Jean-Philippe Imparato, en recevant le prix.

"Rappelez-vous 2012", quand le groupe PSA a publié une perte historique de 5 milliards d'euros, a lancé M. Imparato. "En 2012, nous avons dit +plus jamais+. Nous avons décidé d'investir dans le produit, nous avons dit +nous reviendrons+ et nous voici", a-t-il ajouté. La Peugeot 3008, choisie par un jury composé de 58 journalistes automobiles en Europe, était au coude-à-coude avec l'Alfa Romeo Giulia. La Citroën C3, la Mercedes Classe E, la Nissan Micra, la Toyota C-HR et la Volvo S90/V90 étaient également en lice.

La marque au lion avait déjà été sacrée en 2014 pour sa 308. Le prix de la voiture de l'année est décerné depuis 1964.