Une Ferrari de 1962 vendue pour un prix record aux enchères

Le bolide avait été proposé par RM Sotheby's lors d'une vente aux enchères à Monterey, sur la côte ouest américaine. La valeur de la Ferrari était estimée entre 45 et 60 millions de dollars. Le précédent record pour une voiture de ce type remontait à 2014. Le même modèle, fabriqué en 1963, avait alors été adjugé pour 38,1 millions d'euros.

Ferrari n'a construit que 36 exemplaires de ce modèle de course grand tourisme, entre 1953 et 1964. Considérée par de nombreux amateurs comme l'une des plus belles voitures de sport de l'histoire, la Ferrari 250 GTO atteint régulièrement des sommets lors de ventes aux enchères. Selon Sotheby's, un autre exemplaire de 1963 a été vendu plus tôt cette année pour la modique somme de 70 millions de dollars, mais il s'agissait d'une transaction privée.