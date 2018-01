Un SUV n'est pas un sauf-conduit pour faire n'importe quoi

"Le conducteur est aussi installé sensiblement plus haut, ce qui permet d'avoir une meilleure vision sur la circulation. Il se sent, au propre comme au figuré, au-dessus des autres, et pourrait vite croire qu'il est le "king" sur la route, décidant alors de conduire plus vite et de moins prendre en compte les autres usagers de la route. Le SUV n'est pas un sauf-conduit pour faire n'importe quoi", souligne Chris Vanhee, spécialiste de la sécurité et responsable de ProMove qui organise à Zolder et à Andenne des cours de maîtrise automobile.

"La transmission intégrale permet de bénéficier d'une meilleure motricité et d'une meilleure adhérence, un point positif pour la tenue de route et la stabilité. Ce système offre également des possibilités insoupçonnées sur la terre et les terrains accidentés. Afin de pouvoir exploiter ces possibilités, il faut d'abord les découvrir et ensuite apprendre à les utiliser. Bref, on peut "apprendre" à rouler avec un 4x4. ProMove dispose de deux parcours fermés qui leur sont dédiés, avec divers niveaux de difficulté, et nous possédons des instructeurs expérimentés. Cette combinaison, vous ne la trouvez que chez nous."

Mais tous les SUV ne sont pas des 4x4. Trois conducteurs de SUV sur quatre dans notre pays optent pour une version à deux roues motrices et n'ont donc, a priori, rien à apprendre à Zolder. Chris Vanhee : "Un SUV donnant un sentiment subjectif de sécurité, je recommande toutefois à tous les conducteurs de ce type de véhicule de suivre des cours de maîtrise. Le centre de gravité d'un SUV est situé plus haut. Généralement, ces véhicules sont plus lourds. Ce sont deux éléments qui peuvent influencer de manière négative la tenue de route et la distance de freinage. Si vous vous retrouvez dans une situation imprévue et dangereuse, vous n'avez qu'une seule occasion de pouvoir anticiper. Si vous ne disposez pas d'une bonne maîtrise, vous ne pourrez quasiment jamais réagir et juste espérer que ça se termine bien. J'admets que les chances de survie dans un SUV sont plus importantes que dans une voiture classique. Mais il vaut quand même mieux prévenir que guérir. Pour les conducteurs de SUV évoluant régulièrement en tout-terrain ou participant à des raids 4x4, nous proposons un programme de formation spécial sur mesure avec un coaching personnalisé par un instructeur expérimenté. Nous accueillons aussi régulièrement des conducteurs qui utilisent leur SUV pour tracter une remorque, une caravane ou un bateau. Ce type d'attelage réclame aussi une technique de conduite spécifique que vous pouvez apprendre chez nous."