Un collectif citoyen de cyclistes se rend au Salon de l'auto pour promouvoir le vélo

"La voiture est omniprésente dans nos sociétés avec les conséquences environnementales qu'on connaît désormais tous. En hiver, le smog est essentiellement créé par les autos. Pourtant ce véhicule polluant reste considéré comme le moyen de transport par défaut. Le Salon de l'auto vient renforcer à grands bruits la publicité déjà omniprésente pour la voiture. Or, nous estimons que la voiture n'est que déjà trop mise en avant par les médias et les publicités et ce, malgré ses nombreux désavantages dont un besoin énorme en infrastructures, le coût pour l'automobiliste, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution notamment", a indiqué Robin Van Leeckwyck, porte-parole du collectif citoyen "Les Bloemekets".

"D'autre part, la mobilité douce et alternative semble parfois dénigrée à travers le désinvestissement dans les transports publics, le manque de soutien pour les cyclistes et l'absence de discussion autour de la marche. L'objectif de la ballade à vélo que nous effectuons aujourd'hui est de détourner les projecteurs médiatiques ciblés sur le Salon de l'auto pour également mettre en lumière la mobilité alternative et donner toutes les cartes nécessaires à une discussion citoyenne autour d'une mobilité raisonnable", a-t-il conclu.