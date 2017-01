Suzuki Ignis, le SUV de poche fait son retour!

Elle se profile, du coup, parmi les plus compactes du genre, avec seulement 3,70 m de longueur ! Bénéficiant de l'expérience du constructeur japonais dans le domaine des 4X4, l'Ignis ne se contente pas du paraître. Elle peut s'octroyer une transmission intégrale et voit sa garde au sol monter à 18 cm. Un modèle paré pour l'aventure ou pour affronter les conditions hivernales.

A bord, la petite Suzuki profite d'astuces intelligentes. En fonction de l'équipement, elle peut s'offrir deux sièges indépendants à l'arrière, aux dossiers réglables, fixés sur des rails coulissants. Des adultes peuvent y prendre place facilement. Et le coffre, qui affiche déjà un volume de base appréciable de 267 l, peut gagner en espace en cas de besoin.

A l'intérieur, on apprécie la présentation colorée de la planche de bord. Certes, les plastiques sont creux et durs. Mais l'ensemble est plutôt agréable, et la connectivité est assurée grâce à la tablette tactile.

Les bonnes nouvelles se poursuivent sur la route. L'Ignis y fait preuve d'un comportement dynamique efficace. Et, surtout, d'une excellente insonorisation. Le tout nouveau moteur 4-cylindres 1.2 l essence de 90 ch séduit tout autant. Souple et discret, il anime sereinement l'engin. Il en existe une version "micro-hybride" avec une petite batterie épaulant le bloc thermique en accélération pour diminuer la consommation. Mais en l'absence d'incitant fiscal, l'importateur belge a décidé de ne pas (encore ?) la commercialiser chez nous.

Un bémol ? Oui : le prix ! La version de base démarre à plus de 14 000 euros, et la 4X4 la plus huppée flirte avec les 20 000 euros ! Pour le segment, c'est beaucoup, même si Suzuki promet des ristournes élevées dans les concessions.

JEAN-FRANÇOIS CHRISTIAENS

Suzuki Ignis CYLINDRÉE : 1 242 cc PUISSANCE : 90 ch à 6 000 tr/min COUPLE : 120 Nm à 4 400 tr/min POIDS : 930 kg CHARGEMENT : 267 l 0 À 100 KM/H : 12,2 s VITESSE MAXI : 170 km/h CONSOMMATION : 4,6 l/100 km ÉMISSIONS DE CO2 : 104 g/km PRIX DE BASE : 14 199 euros